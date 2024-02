Corea del Sud-Svizzera: ministro Esteri Cho riceve l'omologo Cassis a Seul (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassis è impegnato in un viaggio regionale che lo ha già portato a far tappa in India e in Corea dle sud. Oggi il ministro è in Cina, mentre domani concluderà il viaggio nelle Filippine. A Pechino, Cassis incontrerà l’omologo cinese, Wang Yi, e riprenderà il dialogo strategico a livello di ministri degli Esteri interrotto dal 2019 a causa della pandemia di Covid-19: i due discuteranno di diritti umani, sicurezza internazionale, guerra in Ucraina e delle situazioni in Medio Oriente e nella Penisola coreana, oltre che della collaborazione negli organismi multilaterali. Cassis, inoltre, sarà ricevuto dal vicepresidente cinese, Han Zheng. Il rappresentante di Berna, infine, arriverà a Manila domani 8 febbraio, per incontrare l’omologo Enrique Manalo e confrontarsi con lui sulle relazioni economiche, i diritti umani nel Paese del Sud-est asiatico e la situazione geopolitica nella regione dell’Asia-Pacifico. (Git)