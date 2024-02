Ucraina: governatore regionale di Mykolaiv, attacco russo danneggiati diverse case, diversi feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte le Forze armate russe hanno attaccato la regione ucraina di Mykolaiv con missili e droni di tipo Shahed: decine di abitazioni e un gasdotto sono stati danneggiati. Lo riferisce su Telegram il governatore regionale di Mykolaiv, Vitaly Kim, secondo cui tre droni sono stati distrutti dalle forze e dai mezzi di difesa aerea. "In seguito agli attacchi sono state danneggiate circa 20 abitazioni. Una persona è rimasta ferita: all'uomo in questione è stata prestata l'assistenza medica necessaria. C'è stato un incendio in un tratto di un gasdotto sotterraneo", si legge nel messaggio. Inoltre, una struttura tecnica è stata danneggiata e nell'area circostante è divampato un incendio, successivamente contenuto dai vigili del fuoco. Altre persone sono rimaste ferite nel resto della regione sud orientale ucraina. (Kiu)