Ucraina: Klitschko, blackout nell'area orientale di Kiev

- Sulla riva sinistra di Kiev alcune abitazioni sono rimaste senza elettricità: i detriti di un missile russo hanno danneggiato due linee dell'alta tensione. Lo riferisce il sindaco di Kiev Vitalii Klitschko su Telegram. "In seguito ad un attacco nemico, nella capitale due linee dell'alta tensione sono state danneggiate da frammenti di missili. Alcune utenze della riva sinistra del fiume Dnepr sono attualmente senza elettricità", ha scritto il sindaco. Inoltre il servizio stampa di Dtek, operatore dell'energia elettrica, riferisce che a causa del bombardamento degli occupanti russi a Kiev si è verificata un'emergenza interruzione di corrente nel quartiere di Dnipro. "Non appena la situazione di sicurezza lo consentirà, la compagnia elettrica ispezionerà le apparecchiature, ne scoprirà i motivi e farà tutto il possibile per ripristinare la corrente il prima possibile", si legge nel messaggio. (Kiu)