Giappone: Osaka, perquisizioni in un'azienda sospettata di esportazioni illecite all'Iran

- Il dipartimento di Polizia di Osaka, in Giappone, ha effettuato perquisizioni presso la sede di un'azienda rivenditrice di navi, sospettata di esportazioni illecite verso l'Iran. Lo riferiscono i media giapponesi, secondo cui l'azienda è accusata di aver stilato dichiarazioni false in merito alla destinazione di una nave da carico usata venduta nel 2021. Si tratterebbe in particolare di una nave da 499 tonnellate fabbricata nel 1997, che l'azienda acquistò all'asta nell'aprile 2021 e che rivendette il mese successivo. In quell'occasione, la compagnia dichiarò come destinazione finale della nave gli Emirati Arabi Uniti; in realtà, l'imbarcazione sarebbe stata venduta a un'entità iraniana. I media giapponesi evidenziano che il reato contestato all'azienda è la compilazione di dichiarazioni doganali non veritiere: la legislazione giapponese non vieta infatti la vendita di navi civili all'Iran, che però sono politicamente sensibili anche a causa degli attacchi delle milizie filoiraniane Houthi contro la navigazione commerciale nel Mar Rosso. (Git)