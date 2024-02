Balcani: ministro Esteri Grlic-Radman a "Nova", Croazia impegnata per mantenere regione in cima all’agenda Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tale proposito, secondo il ministro, “la questione chiave è la normalizzazione dei rapporti tra la Serbia e il Kosovo e l'avanzamento del dialogo, che a nostro avviso dovrebbe portare alla comprensione definitiva della realtà politica”. Per la Croazia, inoltre, “è indubbiamente di importanza cruciale la situazione in Bosnia Erzegovina, dove attraverso una legge elettorale giusta bisogna rendere possibile la stabilità politica e la funzionalità a lungo termine, ovvero regolare effettivamente i diritti politici e le relazioni tra i suoi popoli costitutivi e gli altri cittadini della Bosnia Erzegovina, in linea con lo spirito e con quanto scritto nell’Accordo di Washington e nell’Accordo di pace di Dayton-Parigi”. Ciò significa, ha precisato ancora il capo della diplomazia di Zagabria, “che per eliminare ogni tipo di discriminazione nel processo elettorale occorre finalmente attuare la sentenza della Corte costituzionale della Bosnia e Erzegovina nel caso Ljubic e la sentenza della Corte europea per i diritti dell’uomo nel caso Sejdic Finci. Senza quello, posso dirlo chiaramente, non ci sarà una Bosnia e Erzegovina stabile e funzionante”. Esiste poi tutta una serie di altre questioni nei Balcani occidentali, secondo il capo della diplomazia croata, “che hanno un impatto negativo nei confronti del processo (di allargamento) e che dovranno essere risolte”. (segue) (Res)