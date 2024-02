Speciale difesa: Germania-Kosovo, il ministro della Difesa Pistorius in visita a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, è oggi in visita a Pristina presso il contingente che la Germania schiera nella Forza della Nato in Kosovo (Kfor). È quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, aggiungendo che quella nel Paese balcanico è “a oggi la missione all'estero più lunga” per le Forze armate tedesche (Bundeswehr), presenti dall'inizio dell'operazione dell'Alleanza atlantica nel 1999. I militari della Germania di stanza in Kosovo sono attualmente circa 80, per la maggior parte a Pristina, con il contingente che ha un limite massimo di 400 effettivi. A fronte delle tensioni tra Kosovo e Serbia, come evidenziato da Pistorius, il totale potrebbe essere “aumentato in qualsiasi momento, se necessario”. L'esponente del governo federale ha aggiunto che la Germania osserva la situazione “con molta attenzione, in stretto scambio” con la Nato. (Geb)