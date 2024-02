Cile: Boric, tre giorni di lutto nazionale per morte Pinera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Cile, Sebastian Pinera, è morto a 74 anni a seguito di un incidente dell'elicottero che stava guidando, nella regione di Los Rios. L'apparecchio, secondo quanto riferiscono i media sulla base delle informazioni fornite dalla Marina, sarebbe caduto poco dopo il tentativo di decollo, probabilmente causa maltempo, finendo nelle acque del lago Ronco. Piñera, il cui corpo è stato recuperato a 40 metri di profondità, non sarebbe riuscito per tempo a slacciare la cintura di sicurezza, mentre gli altri tre passeggeri, amici dell'ex presidente, si sono liberati raggiungendo a nuoto la riva. era con ogni probabilità il guidatore del mezzo, ritrovato a 40 metri di profondità del Lago Ranco. La ministra dell'Interno, Carolina Toha, ha fatto sapere che il governo proclamerà "lutto nazionale" e ricorderà Pinera con con funerali di Stato, ha aggiunto Toha: "Estendiamo il nostro abbraccio solidale alla famiglia, ai suoi cari, ma anche a tutti i cileni perché Sebastián Piñera è stato due volte presidente democratico del Cile e avrà tutti gli onori e i riconoscimenti repubblicani che merita". Pinera, leader del partito conservatore Rinnovazione nazionale (Rn) è stato presidente del Cile per due mandati, (2010-2014 e 2018-2022). (segue) (Abu)