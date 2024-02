Cile: Boric, tre giorni di lutto nazionale per morte Pinera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ingegnere commerciale, nato il 1 dicembre del 1949 a Santiago, Pinera inizio il suo esordio reale nella politica nazionale esercitando l'incarico di senatore indipendente dal 1990 al 1998, sotto l'ombrello di Rn, di cui, dal 2001 al 2004 sarebbe diventato presidente. Al primo tentativo di insediarsi a La Moneda, nel ballottaggio del 2005, perse contro la socialista Michelle Bachelet. Nel 2010 diventa presidente sconfiggendo Eduardo Frei: il suo primo mandato inizia pochi giorni dopo un devastante terremoto, magnitudo 8.8, causa della morte di almeno 550 persone. Ad agosto, il presidente cileno diveniva protagonista sul campo del clamoroso salvataggio di 33 minatori rimasti intrappolati a 600 metri di profondità. Nel 2018, dopo un secondo mandato di Bachelet, Pinera torna alla guida del Paese. Il suo secondo mandato è stato a lungo ricordato per le vibranti proteste sociali che hanno per settimane paralizzato il Paese, gettando le basi per la vittoria, nel 2021 del governo di sinistra di Boric. Tensioni che si sarebbero raffreddate con l'arrivo della pandemia. Pinera lascia la moglie Cecilia Morel e quattro figli: Magdalena, Cecilia, Sebastian, Cristobal. (Abu)