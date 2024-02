Brasile-Paraguay: centrale bi-nazionale Itaipu, salta ancora l'intesa su tariffe energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile e Paraguay non trovano ancora l'intesa sulle tariffe dell'energia prodotta dalla centrale binazionale di Itaipù. Lo riportano i media brasiliani dando conto dell'incontro che le delegazioni dei due governi hanno tenuto ieri propio nei locali della centrale, per per discutere il prezzo che il Paraguay potrà praticare al Brasile nel 2024, vendendo la propria energia in eccesso. Secondo quanto riportato da "Valor Economico", la delegazione del Brasile - guidata dai ministri degli Esteri, Mauro Vieira, e delle Miniere, Alexander Silveira - ha proposto la tariffa di 14,77 dollari per kilowatt e la trattativa è fallita. La tariffa attuale, in vigore dal 2023, è di 16,71 dollari per kilowatt, e il governo del Paraguay vuole aumentarla a 20,75 dollari per kilowatt. Il direttore della centrale, il brasiliano Enio Verri, aveva dichiarato che le discussioni a riguardo della tariffa sono diventati un "problema diplomatico". (segue) (Brs)