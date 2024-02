Usa: la presidente della Conferenza nazionale dei repubblicani verso le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Conferenza nazionale dei repubblicani (Rnc), Ronna McDaniel, avrebbe detto a Donald Trump di essere intenzionata a lasciare l’incarico “poco dopo” le primarie del partito in Carolina del Sud, in programma per il 24 febbraio. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che l’ex presidente degli Stati Uniti, in corsa per le elezioni di novembre, vorrebbe fare in modo di sostituirla con Michael Whatley, presidente del Partito repubblicano della Carolina del Nord. In precedenza, Whatley ha sostenuto le accuse di interferenze elettorali, mai dimostrate, che Trump ha avanzato in merito alle elezioni del 2020, per motivare la sua sconfitta contro Joe Biden. (Was)