Cile: ex presidente argentino Macri esprime condoglianze per morte Pinera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente dell'Argentina Mauricio Macri ha espresso le condoglianze per la morte dell'ex presidente del Cile, Sebastian Pinera. "Immensa tristezza per la morte del mio caro amico Sebastián Pinera", ha scritto Macri su X (Twitter). Brava persona, impegnato come nessun altro per il Cile e per i valori della libertà e della democrazia in America Latina", ha affermato. Per l'ex capo dello Stato si tratta di "una perdita totale e insostituibile. Oggi dico addio ad un amico e ad un leader notevole". Pinera, di 74 anni, era con ogni probabilità il pilota di un elicottero precipitato nella regione di Los Rios, l'unico delle quattro persone a bordo ad aver perso la vita. Leader del partito conservatore Rinnovazione nazionale (Rn), è stato presidente del Cile per due mandati (2010-2014 e 2018-2022).(Abu)