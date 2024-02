Usa: California ancora nella morsa del maltempo, scatta l'allerta tornado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La California resta nella morsa di un'ondata di maltempo che prosegue dallo scorso fine settimana. Lo Stato Usa, alle prese con livelli di precipitazioni tra i più alti della sua storia, ha registrato almeno 400 tra frane e smottamenti, e nelle scorse ore è scattata nella Contea di San Diego. Los Angeles, invece, è alle prese con danni ingenti causati da un'alluvione: la prima cittadina, Karen Bass, ha riferito che tutti i dipartimenti cittadini sono stati mobilitati per prestare assistenza e avviare la valutazione dei danni. Il governatore dello Stato, Gavin Newsom, ha proclamato lo stato di emergenza in otto contee nella parte meridionale dello Stato. Secondo i meteorologi, l'emergenza verrà superata venerdì. (Was)