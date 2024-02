Ucraina: autorità di Kharkiv, diversi danni causati da attacchi russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate russe hanno bombardato Kharkiv, seconda città dell'Ucraina, e la regione circostante: nel capoluogo sono state udite diverse esplosioni. Lo riferisce su Telegram il sindaco della città Ihor Terekhov, mentre il governatore regionale di Kharkiv, Oleh Syniehubov, ha affermato che l'esercito russo ha colpito almeno quattro volte il territorio dell'area amministrativa. Secondo il governatore, nel capoluogo sono state danneggiate delle infrastrutture non abitate nel quartiere Slobid. "Al momento non ci sono vittime. L'ispezione dei luoghi colpiti è in corso", ha aggiunto Syniehubov. Secondo l'Aeronautica ucraina, contro la città di Kharkiv sono stati lanciati dei missili Kh-22. (Kiu)