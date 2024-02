Russia: il giornalista statunitense Tucker Carlson è a Mosca per intervistare Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giornalista e conduttore televisivo statunitense Tucker Carlson ha confermato il suo viaggio a Mosca, per intervistare il presidente russo, Vladimir Putin. L’ex conduttore dell’emittente “Fox News” sarà la prima personalità statunitense ad intervistare Putin dall’invasione lanciata dalla Russia in Ucraina, nel 2022. In un messaggio video pubblicato sulla piattaforma X, Carlson ha affermato che la maggior parte dei cittadini statunitensi “non ha idea del perché Putin abbia invaso l’Ucraina, o di quali siano i suoi obiettivi: non hanno mai ascoltato la sua voce, ed è sbagliato”. Il popolo Usa, ha continuato, ha “il diritto di sapere tutto il necessario in merito ad una guerra che li vede coinvolti, e noi abbiamo il diritto di raccontarlo”. L’intervista sarà pubblicata sulla piattaforma X e sul sito che Carlson ha creato dopo essere andato via da “Fox News”. (Was)