Francia: pranzo Macron e Attal per discutere delle ultime nomine di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha pranzato oggi con il primo ministro Gabriel Attal per discutere delle nomine di governo che restano da decidere dopo il rimpasto annunciato a inizio anno. Lo riferisce il quotidiano "BfmTv". Molti ex ministri che hanno abbandonato l'incarico dopo il recente rimpasto potrebbero tornare a far parte dell'esecutivo. Tra questi c'è Agnes Pannier-Runacher, ex ministra della Transizione energetica. (Frp)