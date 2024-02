Ue: accordo fra Parlamento e Consiglio su revisione bilancio pluriennale europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito all'accordo politico raggiunto la scorsa settimana dai leader dell'Ue al Consiglio europeo, "il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto stasera un accordo provvisorio sulla revisione intermedia del bilancio a lungo termine dell'Ue per il periodo 2021-2027". È quanto si legge in un messaggio pubblicato su X dalla presidenza belga del Consiglio dell'Ue, a seguito dell'accordo raggiunto con i negoziatori dell'Eurocamera. "64,6 miliardi di euro di budget extra per priorità chiave come il sostegno all'Ucraina, la migrazione e le tecnologie strategiche", conclude il messaggio della presidenza belga. (Beb)