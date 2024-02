Usa: Espn, Fox e Warner Bros annunciano nuovo servizio per streaming di contenuti sportivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società statunitensi Espn, Fox Corporation e Warner Bros Discovery hanno raggiunto un accordo per creare insieme un nuovo servizio per lo streaming di contenuti sportivi. Le compagnie hanno annunciato in una nota che la piattaforma, il cui nome non è stato ancora deciso, sarà disponibile direttamente per i consumatori. Ad ognuna delle aziende andrà un terzo della proprietà, e il servizio sarà lanciato in autunno. (Was)