Usa: Camera, bocciata la proposta di impeachment contro il segretario Mayorkas

- Il tentativo dei repubblicani alla Camera dei rappresentanti di avviare una procedura di impeachment nei confronti del segretario per la Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas, non è andato a buon fine, dopo che tre deputati si sono uniti ai democratici nel votare contro il procedimento. La bocciatura della proposta, con 214 voti favorevoli e 216 contrari, rappresenta una sconfitta per i repubblicani, che da mesi cercano di colpire Mayorkas per la gestione insoddisfacente della crisi dei migranti al confine con il Messico. (Was)