Usa: Camera boccia il pacchetto repubblicano da 17 miliardi per gli aiuti ad Israele

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha bocciato un pacchetto presentato dal presidente repubblicano Mike Johnson per destinare 17,6 miliardi di dollari all’assistenza militare ad Israele, alternativo rispetto alla proposta avanzata dalla Casa Bianca, che include anche fondi per gli aiuti all’Ucraina. Il testo ha ottenuto 250 voti favorevoli e 180 contrari, e non ha raggiunto la maggioranza di due terzi necessaria per far passare la misura. Il voto è arrivato poco dopo che la Camera ha bocciato anche la richiesta dei repubblicani per avviare una procedura di impeachment contro il segretario per la Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas, in protesta contro la gestione della crisi dei migranti al confine con il Messico. (Was)