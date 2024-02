Giappone: Expo Osaka, costo lavoro fa aumentare le spese operative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le spese operative sostenute dal Giappone in vista dell'Expo 2025 di Osaka aumenteranno probabilmente a 116 miliardi di yen (781 milioni di dollari), 1,4 volte superiori alle stime iniziali, a causa dell'aumento del costo del lavoro. Lo ha reso noto ieri Masakazu Takura, presidente dell'Associazione giapponese per l'Esposizione mondiale 2025. Nei mesi scorsi le proiezioni di costo dell'evento hanno già risentito dell'aumento dei costi dei materiali da costruzione. Secondo l'Associazione, i proventi dei biglietti d'ingresso all'evento copriranno 97 dei 116 miliardi di yen di costi operativi, e l'importo rimanente verrà assorbito da altre fonti di entrate. Takura, che è anche presidente della Federazione delle imprese giapponesi (Keidanren), ha dichiarato ieri che i lavori in vista dell'Expo procederanno senza ricadute sugli sforzi di ricostruzione delle aree del Giappone centrale colpite dal sisma del primo gennaio scorso. (Git)