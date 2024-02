Usa: Austin testimonierà al Congresso sul ricovero ospedaliero taciuto alla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha accetto di testimoniare di fronte alla commissione Servizi armati della Camera dei rappresentanti Usa, per chiarire le circostanze del suo ricovero ospedaliero taciuto per giorni alla Casa Bianca e al Paese. Il capo del Pentagono, che si è sottoposto a terapie per la cura di un cancro alla prostata, testimonierà di fronte ai membri della commissione parlamentare il 29 febbraio. L'audizione si preannuncia tesa: il presidente della commissione Servizi armati, Mike Rogers - un deputato repubblicano dell'Alaska - sostiene che Austin debba dimettersi per aver tenuto all'oscuro del suo ricovero il presidente Joe Biden e i suoi più stretti collaboratori. Austin era stato ricoverato il primo gennaio per complicazioni seguite a un precedente intervento di cura del cancro alla prostata. Per tre giorni, il segretario aveva trasferito i poteri alla sua vice, Kathleen Hicks, senza informarne la Casa Bianca. La scorsa settimana il segretario si è scusato pubblicamente per non aver "gestito adeguatamente" le circostanze del suo ricovero. (Was)