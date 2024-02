Intesa Sanpaolo: utile netto a 7,7 miliardi nel 2023, individuati 100 miliardi per risparmio gestito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della call con gli analisti oggi “abbiamo parlato di 100 miliardi che potrebbero essere convertiti in risparmio gestito. Ecco, questo progetto vale molto di più di qualunque acquisizione potremmo fare nel corso del prossimo anno” ha riferito l’Ad, ribadendo che “rimaniamo concentrati sul nostro piano di impresa”. Sulle acquisizioni, infatti, Messina ha evidenziato che “non possiamo guardare in Italia”. Anche se, teoricamente, “alcuni target potrebbero far parte di una strategia di possibile crescita esogena ci troveremmo a dover effettuare delle acquisizioni su cui poi l’80 per cento di quello che prendiamo dovremmo rivenderlo, mettendoci addirittura nella difficoltà di trovare dei compratori.” L’Italia rimane un’area sulla quale l’Istituto bancario non potrebbe avere un gioco di leadership, nonostante sia “il campo di gioco perfetto per noi”. Nei settori fuori dell’Italia “certamente noi oggi non abbiamo dei target possibili; i settori di interesse del gruppo riguardano aree in cui i prezzi sono molto alti e non saremmo in condizioni di creare valore per i nostri investitori”, ha chiosato Messina sul tema. (segue) (Rem)