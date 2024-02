Cile: precipita elicottero, muore l'ex presidente Sebastian Pinera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Cile, Sebastian Pinera, è morto a seguito del crollo di un elicottero, nella regione di Los Rios. Pinera, 74 anni, era con ogni probabilità il guidatore del mezzo, ritrovato a 40 metri di profondità del Lago Ranco. Secondo quanto riferiscono i media, in attesa della conferma ufficiale, l'ex capo dello Stato non sarebbe riuscito a slacciare la cintura di sicurezza. Gli altri tre passeggeri sono invece riusciti a raggiungere la costa e hanno ricevuto i soccorsi. Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha lasciato la regione di Valparaiso, dove accompagnava l'emergenza incendi, per recarsi al palazzo de La Moneda. Pinera, leader del partito conservatore Rinnovazione nazionale (Rn), è stato presidente del Cile per due mandati, (2010-2014 e 2018-2022). (Abu)