24 luglio 2021

- – L'assessore ai lavori pubblici Ornella Segnalini interviene all'evento "Un anno di OPGR – Osservatorio Pnrr e Giubileo Roma". Camera di Commercio di Roma - Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, piazza di Pietra (Ore 10)– L'assessore ai Grandi Eventi, Sport Turismo e Moda Alessandro Onorato interviene alla presentazione della 49^ edizione della Eurospin RomaOstia Half Marathon. Aula Giulio Cesare, Campidoglio (Ore 12:30)- L'assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti Andrea Catarci, presenta la piattaforma dell'Albo della cittadinanza attiva. Partecipano le reti civiche, il consigliere capitolino Riccardo Corbucci e - in collegamento - la delegata del Sindaco di Bologna, Erika Capasso; l'assessore di Verona, Jacopo Buffolo; l'assessora di Milano, Gaia Romani e la vicesindaca di Napoli, Laura Lieto. Casa della Città, via Giovanni da Verrazzano 7 (Ore 16:30) (segue) (Rer)