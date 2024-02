Cile: presidente Brasile esprime condoglianze per morte Pinera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha espresso le condoglianze per la morte dell'ex presidente del Cile, Sebastian Pinera. "Abbiamo lavorato per rafforzare le relazioni tra i nostri Paesi e abbiamo sempre avuto un buon dialogo, quando eravamo entrambi presidenti, e anche quando non lo eravamo. Molto triste che sia morto così improvvisamente. Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici di Pinera per questa perdita", ha scritto Lula in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. Pinera, 74 anni, era con ogni probabilità il guidatore di un elicottero precipitato nella regione di Los Rios, l'unico delle quattro persone a bordo ad aver perso la vita. Leader del partito conservatore Rinnovazione nazionale (Rn), Pinera è stato presidente del Cile per due mandati, (2010-2014 e 2018-2022).(Brs)