Brasile-Paraguay: centrale bi-nazionale Itaipu, salta ancora l'intesa su tariffe energia (2)

- In base all'accordo, Paraguay e Brasile hanno diritto al 50 per cento ciascuno dell'energia prodotta dalla centrale idroelettrica Itaipu, obbligando però le parti a vendere al socio l'energia non utilizzata, a un prezzo preferenziale. Il Paraguay, la cui domanda è nettamente inferiore a quella del Brasile, lamenta i danni economici subiti dal fatto di dover cedere tutto l'eccesso a un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato. Il 15 gennaio si è tenuto a Brasilia un incontro tra il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, e il presidente del Paraguay, Santiago Pena, durante il quale non sono arrivati a un accordo sul prezzo che il Paraguay potrà praticare al Brasile nel 2024 vendendo la propria energia in eccesso. Nell'occasione, il presidente Lula ha dichiarato che "la questione delle tariffe verrà ridiscussa. Abbiamo divergenze sulle tariffe ma siamo disposti a trovare una soluzione insieme". (Brs)