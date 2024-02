Venezuela: Usa e Colombia ribadiscono importanza rispetto Accordi di Barbados

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia e gli Stati Uniti riaffermano l'importanza che si rispettino "tutti gli elementi" dell'Accordo che governo e opposizioni del Venezuela hanno stretto a Barbados lo scorso ottobre, per portare il Paese ad elezioni con regole condivise. È quanto emerge da una nota congiunta diffusa al termine di un incontro tra il presidente della Colombia, Gustavo Petro, il vice consigliere principale per la sicurezza Usa, Jon Finer. Le parti, si legge in chiusura della nota, "hanno discusso approfonditamente della situazione in Venezuela e hanno riaffermato l’importanza di attuare tutti gli elementi dell’Accordo di Barbados e di collaborare con tutte le parti per rispettare la tabella di marcia elettorale concordata". I due Paesi, inoltre, "hanno ratificato il loro costante impegno a rafforzare la competitività regionale e ad aumentare gli investimenti attraverso l’Alleanza per la prosperità economica nelle Americhe" e ribadito la volontà di "affrontare la migrazione irregolare internazionale in modo sicuro, ordinato e umano". In agenda anche l'esame della situazione interna in Colombia, e l'importanza si "accelerare l’attuazione dell’Accordo di pace del 2016", quello firmato con le ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). Si è quindi "discusso dello stato dei negoziati di pace in corso tra il governo e i gruppi armati", impegno prioritario nell'agenda politica del presidente Petro. (Was)