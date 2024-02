Cile: presidente Uruguay esprime condoglianze per morte Pinera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha espresso le condoglianze per la morte dell'ex presidente del Cile, Sebastian Pinera. "Ho conosciuto il presidente Pinera diversi anni fa. Ha sempre avuto un atteggiamento positivo nei confronti dell'Uruguay e con me personalmente. Come prova, basta evocare il suo appoggio logistico fornito per l'arrivo dei vaccini durante la pandemia", ha scritto Lacalle Pou in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. Pinera 74 anni, era con ogni probabilità il guidatore di un elicottero precipitato nella regione di Los Rios, l'unico delle quattro persone a bordo ad aver perso la vita. Pinera, leader del partito conservatore Rinnovazione nazionale (Rn), è stato presidente del Cile per due mandati, (2010-2014 e 2018-2022). (Abu)