Cile: governo su morte ex presidente Pinera, funerale di Stato e lutto nazionale

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, proclamerà "lutto nazionale" per la morte dell'ex presidente, Sebastian Pinera, vittima di un incidente di elicottero occorso nel pomeriggio. Lo ha detto la ministra dell'Interno, Carolina Toha, in una breve dichiarazione ai media. Il decesso di Pinera sarà celebrato con funerali di Stato, ha aggiunto Toha: "Estendiamo il nostro abbraccio solidale alla famiglia, ai suoi cari, ma anche a tutti i cileni perché Sebastián Piñera è stato due volte presidente democratico del Cile e avrà tutti gli onori e i riconoscimenti repubblicani che merita". Pinera 74 anni, era con ogni probabilità il guidatore di un elicottero precipitato nella regione di Los Rios, l'unico delle quattro persone a bordo ad aver perso la vita. Pinera, leader del partito conservatore Rinnovazione nazionale (Rn), è stato presidente del Cile per due mandati, (2010-2014 e 2018-2022).(Abu)