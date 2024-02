Cile: ex presidente argentino Fernandez esprime condoglianze per morte Pinera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente argentino Alberto Fernandez ha espresso le condoglianze per la morte dell'ex presidente del Cile, Sebastian Pinera. "Ho appena saputo della morte dell'ex presidente del Cile, Sebastián Piñera. Lo ricordo con affetto sincero, godendo di incontri belli che restano in me al di là delle nostre differenze. Le mie condoglianze alla sua famiglia e a tutti coloro che lo volevano bene", ha scritto Fernandez su X. Pinera, di 74 anni, era con ogni probabilità il guidatore di un elicottero precipitato nella regione di Los Rios, l'unico delle quattro persone a bordo ad aver perso la vita. Leader del partito conservatore Rinnovazione nazionale (Rn), è stato presidente del Cile per due mandati (2010-2014 e 2018-2022).(Abu)