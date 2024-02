Usa: dipartimento della Giustizia si prepara a pubblicare rapporto sui documenti classificati di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia si sta preparando a pubblicare il rapporto del consigliere speciale Robert Hur in merito alla gestione impropria di documenti classificati da parte del presidente Joe Biden e del suo staff, a seguito del ritrovamento di materiali secretati all’interno della sua residenza privata a Wilmington, in Delaware, e in un vecchio ufficio utilizzato durante la sua vicepresidenza per l’amministrazione Obama. Lo scrive il “Washington Post”, aggiungendo che il dipartimento non intende emettere accuse penali nei confronti del presidente. Alcune fonti hanno riferito che il rapporto potrebbe essere pubblicato entro la fine della settimana, anche se la data potrebbe slittare. Il documento sarebbe anche stato rivisto dalle agenzie di intelligence, per capire con esattezza quanto sarà possibile rivelare in merito al contenuto dei documenti classificati trovati nel 2022, dal momento che il rapporto sarà disponibile per il Congresso e anche per il grande pubblico. Hur è stato nominato nel gennaio del 2023 dal procuratore generale Merrick Garland, poco dopo il ritrovamento dei documenti. (Was)