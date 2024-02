Mobilità: Lega, approvato emendamento a Codice strada per 125 su autostrade e tangenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie all'approvazione di un emendamento della Lega al Codice della strada i motocicli 125 cc (dai 120) potranno circolare anche su autostrade e tangenziali, purché guidati da un maggiorenne”. Lo hanno dichiarato i deputati della Lega in commissione Trasporti Elena Maccanti, Andrea Dara, Domenico Furgiuele, Riccardo Augusto Marchetti ed Erik Pretto. “Un intervento di buonsenso atteso da anni, che allinea il nostro paese al resto dell'Europa e che, a parità di prestazioni, semplifica la vita a famiglie e utenti delle due ruote. Ora avanti tutta con l'approvazione finale in Parlamento per sanare un'anomalia tutta italiana", hanno concluso. (Rin)