Medio Oriente: Usa e Paesi europei verso misure per risolvere tensioni Israele-Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Gli Stati Uniti, insieme ad alcuni Paesi europei, sperano di annunciare nelle prossime settimane una serie di impegni presi da Israele ed Hezbollah per ridurre le tensioni al confine con il Libano, dove da settimane proseguono gli scontri tra il partito sciita e le forze di difesa israeliane (Idf). Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che stabilizzare le tensioni tra Israele e Libano rappresenta una priorità per l’amministrazione Biden, che sta tentando in tutti i modi di evitare una escalation regionale del conflitto in corso nella Striscia di Gaza. Secondo le fonti, l’inviato speciale Usa Amos Hochstein avrebbe presentato domenica scorsa una proposta statunitense per porre fine alle tensioni tra i due Paesi, durante un colloquio con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, e il ministro della Difesa, Yoav Gallant. Le parti coinvolte non dovranno firmare un accordo: saranno gli Stati Uniti, insieme a Regno Unito, Francia, Germania e Italia, a pubblicare una dichiarazione congiunta in cui presenteranno gli impegni presi. In aggiunta, i Paesi europei dovrebbero annunciare alcune misure per rafforzare l’economia libanese, e rendere così l’accordo più appetibile per Hezbollah. (Was)