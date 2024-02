Rpt-Giordania: “Washington Post”, base Usa Tower 22 non ha sistemi per la difesa contro i droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretto alla prima riga. Il drone che ha effettuato l’attacco non è statunitense. Sono le forze statunitensi nella base ad essere state colpite dall’attacco.Il drone che il 28 gennaio scorso ha colpito la base statunitense Tower 22 in Giordania, uccidendo tre militari e ferendone diverse dozzine, non è stato localizzato in tempo dal personale della struttura, che al suo interno non avrebbe avuto nemmeno un sistema di difesa aerea capace di neutralizzarlo. Un funzionario anonimo del Pentagono ha aggiornato il “Washington Post” sulle valutazioni preliminari del governo federale in merito all’attacco, che ha scatenato una pesante rappresaglia statunitense (ancora in corso) contro le milizie filo-iraniane in Iraq e in Siria. In base alle prime valutazioni del Pentagono, le forze statunitensi non sarebbero riuscite a localizzare il drone in tempo perché il velivolo ha mantenuto una quota relativamente bassa durante il volo. La base, inoltre, non avrebbe in dotazione armamenti in grado di abbattere minacce aeree come i droni, avvalendosi più che altro di sistemi per la guerra elettronica in grado di neutralizzarli. La ricostruzione del dipartimento della Difesa cozza per certi aspetti con quelle iniziali, in base alle quali le forze statunitensi avrebbero scambiato il drone per un velivolo alleato che stava tornando alla base proprio in quel momento. (Was)