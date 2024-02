Mobilità: Stefani (Lega), bene norma Codice strada per 125 cc in autostrada e tangenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora anche i motocicli 125 cc potranno circolare in autostrada e in tangenziale. Una norma di buonsenso, nata su impulso dell'Intergruppo per la mobilità motociclistica e introdotta dalla Lega con un emendamento al nuovo Codice della strada che, adeguando il nostro Paese alle normative europee, verrà incontro alle esigenze di famiglie e lavoratori". Lo ha dichiarato la senatrice della Lega Erika Stefani, coordinatrice dell'Intergruppo parlamentare per la mobilità motociclistica. (Rin)