Cile: Boric, tre giorni di lutto nazionale per morte Pinera

- Saranno tre i giorni di "lutto nazionale" che il Cile osserverà per la morte dell'ex presidente, Sebastian Pinera, occorsa oggi a seguito di un incidente aereo. Lo ha detto il presidente Gabriel Boric in un breve discorso trasmesso in diretta sui media cileni. "Ho dato istruzioni perché sia salutato con tutti gli onori, tramite un funerale di Stato, e proclamato tre giorni di lutto nazionale per onorare chi è stato per ben due volte presidente del Paese", ha detto Boric. L'organizzazione del funerale, ha proseguito, viene affidata al ministro degli Esteri, Alberto von Klaveren. Pinera "è stato un democratico sin dal primo momento. Ha cercato di realizzare ciò in cui genuinamente credeva fosse il meglio del Paese", ha aggiunto Boric ricordando gli sforzi compiuti per il dopo terremoto del febbraio 2010, quando "si è messo in gioco con molta decisione e audacia" nell'impresa del recupero dei 33 operai sommersi dal crollo di una miniera, o "la gestione della pandemia in tempi globalmente difficili". (segue) (Abu)