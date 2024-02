Cile: Sanchez, costernato per la tragica morte dell'ex presidente Pinera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, si è detto "costernato" per la tragica morte dell'ex presidente cileno, Sebastián Pinera, e ha inviato le sue condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutto il popolo cileno. In un messaggio su X, Sanchez ha ricordato che durante il mandato di Pinera, Spagna e Cile hanno "rafforzato i legami" rendendo possibile la COP25 "in un momento cruciale nella lotta contro l'emergenza climatica". "Riposi in pace", ha concluso il premier del Paese iberico.(Spm)