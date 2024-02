Cile: leader conservatore Kast esprime condoglianze per morte Pinera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente del partito di estrema destra cileno Partito repubblicano (Pr) Antonio Kast ha espresso le condoglianze per la morte dell'ex presidente del Cile, Sebastian Pinera. "Mi rammarico profondamente per la morte dell'ex presidente Sebastián Pinera. Fu un grande funzionario pubblico e dedicò i migliori anni della sua vita al servizio del Cile. Un abbraccio e le nostre preghiere di famiglia per lui, i suoi cari e chi gli era vicino, in queste ore di dolore e tristezza", ha scritto sul proprio profilo di X. Pinera, di 74 anni, era con ogni probabilità il guidatore di un elicottero precipitato nella regione di Los Rios, l'unico delle quattro persone a bordo ad aver perso la vita. Leader del partito conservatore Rinnovazione nazionale (Rn), è stato presidente del Cile per due mandati (2010-2014 e 2018-2022).(Abu)