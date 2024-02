Gaza: Egitto prosegue sforzi per cessate il fuoco, ricevuta risposta di Hamas a proposta tregua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto continuerà ad impegnarsi al massimo per raggiungere presto un accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Lo riferisce il capo del Servizio d'informazione statale (sis), Diaa Rashwan, facendo sapere che Il Cairo ha ricevuto oggi da Hamas la risposta al piano di tregua raggiunto lo scorso mese a Parigi, al termine di un incontro tra i negoziatori di Israele, Usa, Egitto e Qatar. Il governo egiziano, si legge nella nota, "discuterà tutti i dettagli dell'accordo proposto con le parti interessate, anche intensificando gli incontri con loro, per raggiungere un accordo tra loro sulla formula finale il prima possibile". Rashwan ha quindi "sottolineato che l'Egitto porterà avanti i suoi intensi sforzi 24 ore su 24, al fine di porre fine ai combattimenti a Gaza e preservare la vita del popolo palestinese e i suoi diritti legittimi, per i quali l'accordo sul quadro proposto sarà una necessaria introduzione, e che l'Egitto annuncerà successivamente tutto ciò che di nuovo sta negoziando con le parti interessate". (Cae)