Ponte Stretto: Schlein, progetto vetusto e sbagliato, usare quelle risorse per Piano casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il Ponte sullo Stretto, “noi in manovra abbiamo proposto di spendere meglio quelle risorse, ad esempio per un grande piano caso nazionale”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite di “diMartedì”, su La7. “Salvini fa propaganda insistendo su un progetto vetusto, anacronistico e sbagliato come quello del Ponte e sta de-finanziando interventi infrastrutturali che in poco tempo potrebbero cambiare la mobilità”, ha aggiunto.(Rin)