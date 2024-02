Pd: Schlein, nessuna forza opposizione può farcela da sola, politica è arte compromesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nessuno nel campo delle opposizioni prende da solo il 50 per cento e può aspettare di arrivare fino a lì per costruire l’alternativa che gli elettori ci chiedono per strada”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite di “diMartedì”, su La7. “Spero di non essere l’unica leader a pensarla così e credo che si debba partire da quello su cui siamo d’accordo, come sul salario minimo, sulla sanità o su un piano infrastrutturale serio per l’energia rinnovabile, perché la politica è anche l’arte del compromesso tra diversità”, ha aggiunto. (Rin)