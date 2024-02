Kosovo: Eulex trasferisce il suo quartier generale a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (Eulex) ha completato oggi il trasferimento del suo quartier generale nella Zona industriale di Pristina. Lo riferisce un comunicato. Il nuovo quartier generale di Eulex sarà situato al quinto piano dell'edificio Capital Gate, adiacente all'attuale complesso operativo e di supporto di Eulex, che ospita i principali elementi logistici e operativi della missione. Questo trasferimento sta rafforzando le sinergie esistenti, portando evidenti benefici operativi, logistici e finanziari. Inoltre, contribuirà a ridurre l'impronta ambientale di Eulex, poiché il 60 per cento del fabbisogno energetico totale dell'edificio Capital Gate è generato da pannelli solari. I numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica di Eulex rimangono invariati. La Missione rimane impegnata nell'attuazione del suo mandato: sostenere le istituzioni selezionate dello Stato di diritto in Kosovo nel loro percorso verso una maggiore efficacia, sostenibilità, multietnicità e responsabilità, senza interferenze politiche e in linea con gli standard internazionali dei diritti umani e le migliori pratiche europee. L'ex edificio in cui si trovava la sede di Eulex (noto come Farmed) sarà consegnato al suo proprietario. (Com)