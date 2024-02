Digitale: Di Raimondo (Asstel), consapevolezza su rete e intelligenza artificiale parta dalle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per garantire una rete più sicura “serve far riflettere le ragazze e i ragazzi sull'uso consapevole del digitale. Oggi non parliamo più solamente di internet, ma anche di intelligenza artificiale, e la consapevolezza di questi strumenti deve partire dalle scuole, da un'alleanza tra sistema produttivo delle imprese e il sistema educativo”. Lo ha detto Laura Di Raimondo, direttore generale di Asstel Assotelecomunicazioni, ai microfoni di Rainews24 in occasione del Safer internet day 2024. “Oggi – ha proseguito – l'Italia è ancora in ritardo. Sulle competenze digitali di base siamo indietro: nella classifica Desi, su 27 paesi europei, ci troviamo al 25mo, ed è evidente la necessità di uno sforzo culturale, l'Italia deve accelerare”. “Occorre fare capire che la rete è reale, che il virtuale è reale e che per stare in rete occorre porre grande attenzione al linguaggio così come lo poniamo nella vita di tutti i giorni. Non dobbiamo mai dimenticare – ha sottolineato – che la nuova educazione civica nelle scuole deve puntare proprio sulla cittadinanza digitale e tante realtà scolastiche stanno lavorando sui temi dell'informatica e dell'intelligenza artificiale”. “Serve fare sistema. Il digitale rappresenta anche un accesso ai lavori del futuro, e il paese ne ha bisogno per investire sulla propria tenuta del lavoro nel lungo periodo", ha concluso. (Com)