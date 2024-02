Usa: Camera, lunedì prossimo riunione parlamentare sui rischi delle aziende biotech cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione d’inchiesta della Camera dei rappresentanti sulla Cina sta organizzando una riunione a Boston, in Massachusetts, per discutere le attività di alcune aziende cinesi nei settori del biotech e della genomica e le possibili implicazioni delle stesse in materia di sicurezza nazionale. Lo hanno riferito fonti anonime al portale di informazione “Axios”, aggiungendo che le preoccupazioni del Congresso hanno già portato alcuni parlamentari a chiedere la sospensione dei finanziamenti ad alcune di queste aziende. L’udienza si terrà lunedì prossimo, e sarà incentrata sulla competizione tra Stati Uniti e Cina nel settore biotech, oltre che sulla dipendenza del mercato Usa dai prodotti farmaceutici cinesi. Proprio a Boston si trovano i quartier generali nordamericani dell’Istituto di Pechino per la genomica (Bgi), già inserita nella lista del Pentagono per le aziende cinesi che hanno legami con il governo e con le Forze armate di Pechino. (Was)