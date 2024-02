Agricoltura: delegazione italiana Ppe invia lettera a vertici Ue, rivedere politiche Green deal per credibilità europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste degli agricoltori che da settimane ormai interessano l'Europa necessitano l'attenzione di tutte le istituzioni europee. "In quanto co-legislatori, non possiamo ignorare come il malcontento del settore agricolo abbia un impatto sull'idea di Europa e rischi di avere un riscontro fortemente negativo in occasione delle elezioni europee di giugno 2024". È quanto si legge nella lettera che gli europarlamentari della delegazione italiana del Partito popolare europeo (Ppe) Salvatore De Meo, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann, Isabella Adinolfi, Caterina Chinnici, Lara Comi, Matteo Gazzini, Alessandra Mussolini, Francesca Peppucci, Massimiliano Salini, Lucia Vuolo e Stefania Zambelli hanno inviato al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Dobbiamo chiederci come sia possibile che, nonostante le enormi risorse investite tramite la Politica agricola comune (Pac), negli ultimi decenni e l'idea di agricoltura come risorsa fondamentale al centro del progetto europeo, migliaia di agricoltori siano scesi in strada per protestare contro condizioni produttive assolutamente svantaggiose e contro chi negli anni li ha demonizzati e descritti come i nemici della natura ed i soli responsabili dei cambiamenti ambientali, ignorando che invece hanno garantito e garantiscono ogni giorno la resilienza del nostro mercato alimentare, la sicurezza dei prodotti ed assicurano che le zone rurali e montane rimangano attive e popolate", continua la missiva. (segue) (Beb)