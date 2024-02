Agricoltura: delegazione italiana Ppe invia lettera a vertici Ue, rivedere politiche Green deal per credibilità europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È innegabile come, a fronte dell'aumento dei costi legati ai fattori di produzione, il reddito degli agricoltori sia rimasto invariato. Così come non possiamo negare che la Pac e le varie strategie ambientali di attuazione del Green deal, siano state definite e condivise prima della pandemia da Covid e di due importanti scenari di guerra (Ucraina e Medio Oriente) che evidentemente hanno alterato le dinamiche sociali ed economiche del pianeta, incidendo anche sulle politiche europee", continuano gli europarlamentari nella lettera. "Per chi, come noi europarlamentari, cerca di portare l'idea di Europa nei territori, è sempre più difficile giustificare alcune scelte fatte a Bruxelles, e ci preoccupa l'insorgere di un malcontento generale che va oltre il settore agricolo e che investe tutte le politiche europee, minando seriamente la credibilità di tutta l'Unione a cui, seppure in maniera erronea, sarà facile addebitare colpe e responsabilità", prosegue il testo. "Apprezziamo l'apertura della Commissione a voler considerare possibili interventi per mitigare la crisi del settore agricolo e la disponibilità ad un dialogo propositivo con gli agricoltori, riconoscendone il ruolo strategico nella nostra economia e nella lotta ai cambiamenti climatici, ma riteniamo che sia altrettanto necessario esprimere la stessa apertura e disponibilità anche su tutte le altre strategie, soprattutto quelle in corso di definizione, per evitare ogni forma di strumentalizzazione sul progetto europeo che merita, invece, di essere rilanciato con più forza proprio partendo dai territori, coinvolgendo cittadini ed imprese, su temi come l'ambiente che non possono essere divisivi ma motivo di battaglie comuni e condivise", continuano gli eurodeputati forzisti. (segue) (Beb)