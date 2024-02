Medio Oriente: Iran continua a fornire armamenti agli Houthi e alle milizie in Iraq e Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità iraniane stanno continuando ad inviare armi e sistemi di intelligence alle milizie che sostengono in Medio Oriente, nonostante la pesante rappresaglia lanciata venerdì scorso dagli Stati Uniti dopo che un drone ha ucciso tre militari in Giordania. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Nbc News” che le autorità di Teheran non hanno mai smesso di inviare armi ai gruppi proxy in Iraq e in Siria, a dispetto degli attacchi aerei statunitensi e delle dichiarazioni pubbliche in cui si esprimono contro la possibilità di un conflitto su larga scala in Medio Oriente. Secondo le fonti, l’Iran avrebbe anche fornito nuovi sistemi di intelligence alle milizie Houthi in Yemen, utilizzati per colpire con maggiore precisione le postazioni militari statunitensi nella regione e le navi che transitano nel Mar Rosso. (Was)