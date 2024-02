Cile: ex presidente argentina Kirchner esprime condoglianze per morte Pinera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente dell'Argentina Cristina Fernandez de Kirchner ha espresso le condoglianze per la morte dell'ex presidente del Cile, Sebastian Pinera. "Ho conosciuto Sebastián Piñera quando eravamo entrambi presidenti, ricordo quando ci accompagnò nelle celebrazioni del Bicentenario insieme agli altri leader di tutto il Sud America", ha affermato Fernandez de Kirchner su X. "Come tutti sanno, non avevamo le stesse idee, ma siamo sempre stati uniti da un rapporto di grande stima: lui era un uomo di destra ma profondamente democratico", ha sottolineato. E ha aggiunto: "Ricordo con affetto il suo senso dell'umorismo e il calore della sua famiglia, che ho conosciuto in Cile. A loro tutte le mie condoglianze". Pinera, di 74 anni, era con ogni probabilità il guidatore di un elicottero precipitato nella regione di Los Rios, l'unico delle quattro persone a bordo ad aver perso la vita. Leader del partito conservatore Rinnovazione nazionale (Rn), è stato presidente del Cile per due mandati (2010-2014 e 2018-2022).(Abu)