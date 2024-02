© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta di Hamas alla proposta concordata nei giorni scorsi a Parigi per una nuova pausa umanitaria nella Striscia di Gaza è “un po’ eccessiva: ci stiamo ragionando, e le trattative” per liberare gli ostaggi “continuano”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un discorso alla Casa Bianca. (Was)