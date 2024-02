Ue: Schlein, con Gentiloni abbiamo discusso di dossier europei ancora aperti, ci sentiamo spesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'incontro con Paolo Gentiloni, la segretaria del Pd, Elly Schlein ha parlato di dossier europei ancora aperti. Lo ha dichiarato la stessa Schlein in un punto stampa al Parlamento europeo di Strasburgo. "Abbiamo parlato di dossier europei. Sono le fasi di conclusione di questa legislatura eppure ci sono decisioni e negoziati in corso su questioni dirimenti che riguardano il futuro dell'Europa, ma pure il futuro del nostro Paese. Dalla riforma del Patto di stabilità e crescita al Patto sulle migrazioni", ha detto. "C'è una battaglia in corso, e vorrei che se parlasse molto in Italia, su una direttiva che abbiamo seguito da molto vicino, che è quella sui diritti delle lavoratrici e dei lavoratori delle piattaforme, proposta dal commissario europeo Nicolas Schmit e al cui negoziato sta lavorando Elisabetta Gualmini", ha aggiunto. "Siamo preoccupati perché l'atteggiamento del governo italiano è ostile. E noi pensiamo che sia fondamentale, perché è una decisione che potrebbe migliorare la qualità della vita e del lavoro, si dice di 30 milioni di lavoratori e lavoratrici europei. Queste sono state le questioni che sono state al centro della riflessione con Gentiloni, che prosegue perché, come sapete, ci sentiamo spesso", ha concluso. (Beb)